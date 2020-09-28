2020/09/28 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أعلن الحشد الشعبي، ، إنطلاق خطته الخاصة بزيارة أربعينية الأمام الحسين “عليه السلام” بمشاركة 13 لواء و 30 الف من قوات الاحتياط.وقال معاون مدير عمليات الحشد الشعبي عبد علي الديراوي في مؤتمر صحفي عقد في كربلاء المقدسة بحسب بيان لاعلام الحشد تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ، إن “التحديات الامنية والصحية حقيقية والحشد يشارك في احياء وحماية المسيرة المليونية منذ عدة سنوات، وإن همة وعزيمة أبناء الحشد عالية للمساهمة في نجاح هذا الحدث الكبير”.واضاف الديراوي، إن “جهود الجميع تتضافر لانجاح الزيارة وهناك ثلاثة اطواق حول مدينة كربلاء المقدسة حيث يشارك 13 لواء من الحشد وافواج مستقلة و30 من قوات الاحتياط لها مهام متعددة”، مؤكدا إن “التنسيق مع الأجهزة الأمنية الاخرى والمؤسسات الخدمية والصحية يجري بانسيابية عالية ودون اي معوقات تذكر”./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن إنطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن إنطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).