خسارة الوحدات والرمثا بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم

2020/09/28 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/حقق فريق الجزيرة فوزا ثمينا على الوحدات بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد عمان، بالعاصمة عمان في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة، فيما حافظ الوحدات على صدارة الدوري برصيد 21 نقطة رغم الخسارة.وفي لقاء آخر من نفس الجولة جرى على ستاد الحسن بمدينة اربد /شمال المملكة/ فاز فريق سحاب على الرمثا بثلاثة اهداف لهدفين.وبهذا الفوز رفع سحاب رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 13 نقطة./انتهى

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