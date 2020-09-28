2020/09/28 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / عبر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن اسفه البالغ للهجوم الصاروخي الغادر الذي استهدف منطقة الرضوانية مساء اليوم وادى الى سقوط شهداء وجرحى من عائلة واحدة.وقال في تغريدة له ان : هذا الاستهداف يؤكد استمرار اعداء العراق في اعمالهم الاجرامية واصرارهم على العمل كاداة تخريبية حاقدة تستهدف العراقيين وامنهم ومصالحهم.ودعا المالكي الحكومة الى ملاحقة الجناة وتقديمهم للقضاء ..



./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو بتغريدة الحكومة لملاحقة مطلقي صاروخ كاتيوشا على منطقة الرضوانية وتقديمهم للقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو بتغريدة الحكومة لملاحقة مطلقي صاروخ كاتيوشا على منطقة الرضوانية وتقديمهم للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).