الصدر: هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع في العراق

2020/09/28 | 22:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاثنين، ان هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر....

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