شاهد..هكذا عبر زائر عراقي عن مشاعره تجاه الشهيد سليماني

2020/09/28 | 22:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي في العراق والعديد من دول العالم مقطع فيديو، لأحد العراقيين المشاركين في مراسم زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام...

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