الرئاسات الثلاث: العراق متمسك بمخرجات الحوار الاستراتيجي والتعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة

2020/09/28 | 22:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ضرورة حصر السلاح بالدولة وحماية البعثات الدبلوماسية بغداد-الصباح الجديد: اكدت الرئاسات الثلاث في بيان اثر اجتماع ضمها وحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، وتمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق ...

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