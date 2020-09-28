زعماء العالم يتعهدون حماية الأرض وانهاء الجرائم البيئية قبل قمة تجمعهم غدا

2020/09/28 | 22:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البشرية في حالة طوارئ جراء التغير المناخي الصباح الجديد – وكالات يستعد زعماء العالم لإطلاق تعهد لتضييق الخناق على التلوث البيئي، وتبني نظم اقتصادية مستدامة بحلول منتصف القرن الحالي كجزء من “العمل الهادف” لوقف تدمير الطبيعة على كوكب الأرض، وفقا لصحيفة “الغارديان”.كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس ...

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