الانبار تكشف عن قرب التوصل إلى معلومات جديدة بشأن ملف المغيبين

2020/09/28 | 22:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل بحسم أزمة النازحين قبل الانتخابات المبكرة بغداد- وعد الشمري: أكدت الإدارة المحلية في الانبار، أمس الاثنين، وجود تنسيق مستمر مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان لحسم ملف المغيبين، وتحدثت عن نتائج جديدة ستظهر للرأي العام قريباً، كما أشارت إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي أيضاً على إعادة النازحين قبل إجراء الانتخابات المبكرة.وقال محافظ ...

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