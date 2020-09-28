الصدر يحذر من حدوث حرب اهلية وصدام مذهبي في العراق

2020/09/28 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من حرب أهلية وصدام مذهبي داخل البلاد.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "هنالك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر".

ودعا الصدر، "الجميع إلى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن قبل الاقدام على أي امر يجر البلاد إلى الحرب الاهلية او صدام شيعي شيعي او طائفي".

وارفق في التغريدة وسم "العراق امانة في اعناقنا"، مضيفا: "ثم اعلموا أن دم العراقي حرام على العراقي".

وتأتي تغريدة الصدر، بعد ساعات من سقوط صاروخي كاتيوشا على عائلة في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، وأسفر عن تدمير المنزل، وسقوط خمسة ضحايا من العائلة (ثلاثة أطفال وامرأتين) وجرح طفلين آخرين.

وعلى خلفية الحادث، وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بـ"إيداع القوة الأمنية الماسكة، وكل الجهات الأمنية المعنية في التوقيف، لتقاعسها عن أداء مهامها الأمنية، وستعاقب كل قوة تتقاعس وتسمح بمثل هذه الخروقات الأمنية، كما أمر بفتح تحقيق فوري بالحادث وملاحقة الجناة مهما كانت انتماءاتهم وارتباطاتهم لينالوا أشد العقوبات".

وشدد الكاظمي على "جميع الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها الاستخبارية في المرحلة الراهنة للحد من هذه الجرائم التي تروّع المواطنين، وأكد عدم السماح لهذه العصابات بأن تصول وتجول وتعبث بالأمن دون أن تنال جزاءها العادل".

وفي وقت سابق، صدرت بيانات من عدة أطراف مختلفة، أبرزها هيئة الحشد الشعبي، وتحالف الفتح النيابية، وحركة النجباء، تتبرأ فيها من الهجمات على المصالح والقوات الأجنبية في البلاد.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء _التي تضم السفارة الأميركية في بغداد_ إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجيستية تابعة للتحالف الدولي، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.

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