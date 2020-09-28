محذرا من مخطط لجر البلاد للفتنة.. السيد الحكيم يعلق على هجوم الرضوانية

2020/09/28 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، من وجود مخطط لتدمير العراق وجره لأتون الفتنة وصراع الارادات.

ونشر السيد الحكيم تغريدة قال فيها ان تكرار استهداف المنشآت العامة والخاصة لا سيما في العاصمة بغداد، وآخرها تعرض منازل في منطقة الرضوانية للقصف الذي ادى الى سقوط شهداء، ينم عن وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الارادات، معربا عن استنكاره تلك الاعمال الاجرامية، وحاثا الجهات المعنية على الإسراع بمعالجتها ومعرفة مسببيها وتقديمهم الى العدالة، وعدم التهاون مع تعريض هيبة الدولة الى الخطر.

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