السيد الصدر يحذر من صراع شيعي شيعي او طائفي

2020/09/28 | 22:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن وجود جهات وصفها بالمشبوهة، تعرض الامن السلمي للخطر.

وشدد السيد الصدر عبر تغريدة على تويتر، جاءت عقب هجوم الكاتيوشا الذي اسفر عن سقوط عدد من الشهداء، شدد على ضرورة تحكيم العقل والشرع وحب الوطن، قبل الاقدام على أي أمر يجر البلاد الى الحرب الاهلية وصدام شيعي شيعي او طائفي على حد تعبيره، مختتما التغريدة بوسم العراق امانة في اعناقنا، وقائلا ان الدم العراقي حرام على العراقي.

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