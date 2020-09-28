تنسيق وزاري وأمني لضبط الحدود بهدف المحافظة على المنتج المحلي

2020/09/28 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالب رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، الاثنين، قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب عبر المعابر غير الرسمية، مؤكدا ضرورة إحكام السيطرة وتفعيل دور الجهات الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المستوردة خلافا للروزنامة الزراعية.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (28 ايلول 2020) إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أكد أهمية اتخاذ الإجراءات وتكاتف الجهود الأمنية والرقابية لمنع دخول المواد المشمولة بالمنع الاستيرادي والالتزام بالروزنامة الزراعية التي تحدد مدى الاكتفاء الذاتي المحلي للمواد الغذائية والزراعية، والعمل بالتوجيهات الحكومية الداعمة للمنتج المحلي، ووضع الخطط الكفيلة واللازمة لمنع دخولها في جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها منافذ الإقليم".

ولفت إلى أن "ذلك جاء خلال مشاركته في الاجتماع الخاص بدعم المنتج المحلي والسيطرة على المواد الغذائية المستوردة والذي عقد برئاسة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي وبمشاركة وكلاء وزارتي الزراعة والتجارة وعدد من القادة الأمنيين في بغداد والمحافظات".

وطالب الوائلي وفقا للبيان، "قيادة قوات حرس الحدود بمتابعة عمليات التهريب من خلال المعابر غير الرسمية وأن يكون هنالك عمل تكاملي وتنسيق مشترك ما بين جهاز الأمن الوطني ووكالة الاستخبارات/ مديرية الجريمة الاقتصادية ومديرية الرقابة الغذائية التابعة لوزارة الزراعة لمراقبة حركة المواد الغذائية في الأسواق المحلية والسيطرات الأمنية في بغداد والمحافظات وضبط المواد المخالفة والمثبتة بمنع استيرادها وفقا للروزنامة الزراعية".

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