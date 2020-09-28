إنهار عشيقها فإعترف..زوجة لاعب دولي تركي تعرض مليون دولار لتصفية زوجها

2020/09/28 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عرضت زوجة لاعب كرة القدم التركي، الدولي السابق إيمره أشيك، مبلغ 1.3 مليون دولار على قاتل مأجور، لتصفية زوجها، طمعا بالميراث.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن السلطات وجهت لـ يغمور أشيك، البالغة من العمر 27 عاما، تهمة الاستعانة بقاتل مأجور لقتل زوجها إيمره، عقب تقدم الأخير بطلب للطلاق بذريعة خيانة يغمور له.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن يغمور دفعت المبلغ لقاتل محترف لقتل زوجها، بعدما رفض عشيقها وهو إردي سنجر تنفيذ هذه المهمة.

من جانبها أشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن سنجر أخبر المدعين العامين في تركيا بالمعلومات التي يمتلكها، وكشف أمر يغمور أمام زوجها.

وأشارت صحيفة "حرييت" التركية إلى أن سنجر اتصل مع القاتل المأجور الذي تم اعتماده لتنفيذ الجريمة، مؤكدا وجود علاقة تربطه بيغمور.

وأوضحت الصحيفة التركية أن وثائق المحكمة الخاصة بالقضية أوردت تصريحات لسنجر بين فيها أن الهدف الرئيسي لخطة يغمور هي الحصول على الميراث بعد وفاة إيمره.

وبين سنجر أن رفضه قتل إيمره أثار غضب يغمور التي عرضت عليه سلاح الجريمة، وشرحت له كيفية التخلص من الجثة لاحقا.

وتم وضع كل من يغمور وسنجر رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة بتهمة محاولة القتل العمد.

وسبق لإيمره أن لعب لصالح عدد من الأندية التركية مثل غلطة سراي وفنارببشخة وبشكتاش، كما حقق الفوز في 34 مباراة دولية لعبها مع المنتخب التركي.

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