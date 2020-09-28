محمد صلاح ضمن قائمة أفضل الرياضيين ’تسويقا’ في العالم

2020/09/28 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استطاع اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، حجز مكانه ضمن قائمة أفضل الرياضيين "تسويقا" في العالم، بينما جاء نجم كرة القدم ليونيل ميسي، في المرتبة الأولى وحصل على لقب أفضل رياضي في العالم في 2020.



وجاء ذلك وفقا لموقع "سبورت برو" الأمريكي، تابعه "ناس"، (28 ايلول 2020)، حيث أشار إلى "تفوق الدولي الأرجنتيني ومهاجم برشلونة والفائز بالكرة الذهبية ست مرات بفارق ضئيل على غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو".

وأورد الموقع "قائمة أفضل 50 رياضيا في العالم من الناحية التسويقية، وجاء في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي كل من نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، وقائد الكريكيت الهندي فيرات كوهلي ولاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو".

واستطاع النجم المصري محمد صلاح حجز مكانه بين أفضل 10 نجوم في العالم، وحل في المرتبة التاسعة.

ولفت الموقع إلى أنه "تم اختيار القائمة بناء على عدة معايير أبرزها الحملات الاجتماعية ومساعدة الرعاة على تحقيق أقصى قدر من التأثير والمتابعة الاجتماعية ومشاركة وأداء المحتوى ونمو قاعدة المعجبين بمرور الوقت".

وأردف الموقع أنه "تم اختيار القائمة بعد متابعة أكثر من 6 آلاف رياضي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال 12 شهرا مضت".

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