السعودية تعلن اعتقال خلية إرهابية

2020/09/28 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية أمن الدولة السعودية، الإثنين، "الإطاحة بخلية إرهابية تلقت تدريبات داخل مواقع للحرس الثوري في إيران" قبل ثلاثة سنوات، مضيفة إنها تمكنت من العثور على "أسلحة ومتفجرات" داخل موقعين تابعين لهذه الخلية، بحسب تصريحات مسؤول أمني لوكالة الأنباء السعودية.

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