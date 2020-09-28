تحالف القوى يدعو الكاظمي الى اتخاذ “قرار جرئ” بشان الجماعات المسلحة خارج إطار القانون

2020/09/28 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف القوى العراقية، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ قرارٍ (جريءٍ) في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وبما يعزز دور ومهام القوات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وقال التحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في الوقت الذي لم يمضِ يوم واحد على تحذيرنا لحكومة الكاظمي من مغبة استمرار التقاعس عن حصر السلاح المنفلت، والضرب بيدٍ من حديد على الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، وضمان حماية المواطنين الآمنين ومنشآت الدولة المختلفة، تعود الجماعاتُ المسلحة غير المنضبطة إلى استخدام إطلاق صواريخ الكاتيوشا، لتأكيد تحديها للدولة وأجهزتها الأمنية، وإصرارها على زعزعة استقرار العراق داخليا، وتهديد علاقاته خارجيا”.





واضاف التحالف، إن “ما جرى من جريمة بشعة راح ضحيتها مواطنون آمنون – أطفال ونساء ورجال – لا يمكن أن يمرَّ مرور الكرام، وعلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في حماية أمن الوطن والمواطن”.

وطالب التحالف، القائد العام للقوات المسلحة، “باتخاذ قرارٍ (جريءٍ) في ملاحقة الجماعات المسلحة خارج إطار القانون، والقضاء على عصابات السلاح المنفلت، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي، وبما يعزز دور ومهام القوات الأمنية في حفظ أمن الوطن والمواطن”، داعيا في الوقت نفسه القوى السياسية الوطنية المؤمِنة بالعمل الديمقراطي وأهمية حماية المواطن والحفاظ على هيبة الدولة، أن “تتحملَ مسؤولياتها، وتتكاتف بجهودها لدعم إجراءات الحكومة في بسط سلطة القانون، وحصر السلاح المنفلت بيد الدولة، وضمان أمن المواطن وضيوفه”.

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