النهج الوطني يطالب جميع السلطات والقوى السياسية اتخاذ الخطوات المسؤولة لحماية المواطنين

2020/09/28 | 22:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت كتلة النهج الوطني اليوم الاثنين ، جميع السلطات والقوى السياسية باتخاذ الخطوات المسؤولة في حماية امن المواطنين الأبرياء ومنع تكرار هذه الأفعال المجازفة بارواح الآمنين .

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ندين الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي في تصرف يكشف عن استخفاف شديد بأرواح الموطنين الأبرياء وأمن المجتمع .

واكد على حقيقة بارزة ان حرمة النفوس البريئة وصيانتها وتجنب تهديدها او الإضرار بها من اوضح احكام الاديان السماوية والعقل والفطرة الإنسانية السليمة .

وطالبت كتلة النهج الوطني ” جميع السلطات والقوى السياسية باتخاذ الخطوات المسؤولة في حماية امن المواطنين الأبرياء ومنع تكرار هذه الأفعال المجازفة بارواح الآمنين “.

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