2020/09/28 | 22:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة للصحة في السليمانية ادخال 26 مواطنا الى المستشفى الخاص بعلاج كورونا.

وقالت المديرية في بيان الموقف الوبائي للـ 24 ساعة المنصرمة، يوم الاثنين، ان 26 مصابا ادخلوا المستشفى، فيما شفي 27 مواطنا من المرض.

وأضافت المديرية ان 9 مصابين توفوا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، مشيرة الى ان هناك 180 مصابا يتلقون العلاج في المستشفى، فيما لفتت الى ان 967 مواطنا تبرعوا ببلازما الدم بعد شفائهم من الفايروس.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة 9 مصابين بكورونا في السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة 9 مصابين بكورونا في السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).