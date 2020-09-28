الصدر: جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر

2020/09/28 | 22:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ان هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر.

وقال الصدر في تغريدة له على منصة تويتر، ان “هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الامن السلمي للخطر”، مبينا انه “من هنا انصح الجميع الى تحكيم العقل والشرع وحب الوطن، قبل الاقدام على اي امر يجر البلاد الى الحرب الاهلية او صدام شيعي شيعي او طائفي “.

واكد الصدر، ان “دم العراقي حرام على العراقي”.

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