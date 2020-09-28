لبنان.. تسجيل 600 إصابة بكورونا في سجني رومية وزحلة

2020/09/28 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الاثنين، تسجيل قرابة 600 إصابة بفيروس كورونا في سجن رومية المركزي، وسجن زحلة.

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