بلدية كربلاء تكشف خطتها الخدمية الخاصة بزيارة الاربعين

2020/09/28 | 22:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

اعلنت مديرية بلدية كربلاء اعداد خطة خدمية متكاملة لزيارة الأربعين بمشاركة أكثر من الفي عامل.

وقال مدير البلدية عبير سليم لـ /المعلومة/،: “وضعنا خطة خدمية تختلف عن السنوات السابقة حيث أعدت بوقت مبكر واشركت فيها مديريات البلديات والبلدية من مختلف المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني وجهات ساندة تقوم بالاعمال التطوعية، بمشاركة ٢١٠٠ عامل وتوظيف ١٢٥٠ عامل جديد ضمن خطة الزيارة”.

واضاف سليم أنه “تم توزيع ألف حاوية في مركز المدينة وأكياس النفايات لاصحاب المواكب”.

وأشار مدير البلدية الى “افتتاح طرق واستدارت جديدة في جسر الضريبة وبالقرب من سيد جودة وتقاطع مكبس التمور، فيما تم على الطرق الخارجية اكساء سيطرة الزبيلية وفتح استدارات على محور طريق بغداد وتهيئة ساحة بالقرب من قنطرة السلام، وفتح شارع بالقرب من سيد جودة وتهيئة ساحة قرب منطقة الملحق لاركاب الزائرين”.

وطالب سليم “اصحاب المواكب الحفاظ على نظافة المدينة والارصفة والكربستون والحدائق”، مؤكدا تشكيل ثلاث لجان لمتابعة المواكب لاتخاذ الاجراءات بحقهم ومنع الموكب المخالف من الدخول الى كربلاء في السنوات القادمة.



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