كتلة نيابية تدين الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي

2020/09/28 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دانت كتلة النهج الوطني النيابية الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخيوقال رئيس الكتلة النائب عمار طعمة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : ندين الفعل العبثي الذي استهدف عائلة آمنة في الرضوانية بقصف صاروخي في تصرف يكشف عن استخفاف شديد بأرواح الموطنين الأبرياء وأمن المجتمع .واضاف : نؤكد على حقيقة بارزة ان حرمة النفوس البريئة وصيانتها وتجنب تهديدها او الإضرار بها من اوضح احكام الاديان السماوية والعقل والفطرة الإنسانية السليمة .وطالب طعمة جميع السلطات والقوى السياسية باتخاذ الخطوات المسؤولة في حماية امن المواطنين الأبرياء ومنع تكرار هذه الأفعال المجازفة بارواح الآمنين./انتهى3

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