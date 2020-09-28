الحكيم يحذر بتغريدة من وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الارادات

2020/09/28 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حذر رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم من وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الارادات.وقال في تغريدة له اليوم إن : تكرار استهداف المنشآت العامة والخاصة لا سيما في العاصمة بغداد وآخرها تعرض منازل في منطقة الرضوانية للقصف ما ادى الى سقوط شهداء بينهم نساء واطفال ينم عن وجود مخطط لتدمير البلاد وجرها لأتون الفتنة وصراع الارادات.واضاف : نحن اذ نستنكر وبشدة هذه الاعمال الاجرامية فإننا نحث الجهات المعنية على الإسراع بمعالجتها ومعرفة مسببيها وتقديمهم الى العدالة وعدم التهاون مع تعريض هيبة الدولة الى الخطر./انتهى3

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