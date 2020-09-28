الصدر يدعو للتعقل.. وإلا حرب أهلية في العراق

2020/09/28 | 23:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 22:43 - GMT 19:43 تارخ النشر: الاثنين 10 صفر 1442 هـ - 28 سبتمبر 2020 KSA 22:37 - GMT 19:37

المصدر: دبي - العربية.نت

على وقع مواجهة بين الدولة والميليشيات في العراق، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين أن "هناك جهات مشبوهة تؤجج الوضع وتعرض الأمن السلمي للخطر".وقال الصدر على تويتر: "أنصح الجميع إلى الاحتكام إلى العقل والشرع وحب الوطن قبل الإقدام على أي أمر يجر البلاد إلى الحرب الأهلية أو صدام شيعي شيعي أو طائفي".

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