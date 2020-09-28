انجاز الاجتماع الايراني العراقي الروسي السوري وتخاذل التحالف الامريكي

2020/09/28 | 23:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب على الارهاب لم تنتهي بعد والحلفاء الحقيقيون متمسكون بدعم العراق وسوريا لدحر الفلول الارهابية....

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