الحشد الشعبي يصد تعرضا لـ”داعش” في صلاح الدين

2020/09/28 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، صد تعرضا لـتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوات الحشد الشعبي صدت تعرضا نفذته عصابات داعش في محافظة صلاح الدين".

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