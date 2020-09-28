2020/09/28 | 23:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين مع تراجع الدولار عن ذروة شهرين سجلها الأسبوع الماضي، وسط ضبابية سياسية قبل أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.



وبحسب وكالة "رويترز" وتابعها "ناس" (28 ايلول 2020)، فأن الذهب صعد في السوق الفورية 1.16 بالمئة إلى 1881.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1882.30 دولار للأوقية.

وقال كبير خبراء السوق في مجموعة "أكسي كورب" ستيفن إينس: "سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي، وستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية، حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي".

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه من العملات الأخرى، متراجعا عن ذروة شهرين سجلها الأسبوع الماضي.

وصعدت الفضة 3.33% لتبلغ 23.62 دولار للأوقية، في حين قفز البلاتين 4.4% ليصل إلى 884.52 دولار للأوقية، وكذلك ارتفع البلاديوم 2.4 إلى 2265.60 دولار للأوقية.

يذكر أن أول مناظرة بين ترامب وبايدن ستعقد غدا الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار.. السوق يترقب المناظرة الاولى بين ترامب وبايدن) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار.. السوق يترقب المناظرة الاولى بين ترامب وبايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).