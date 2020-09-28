2020/09/28 | 23:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل شورش اسماعيل وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان مساء يوم الاثنين 28/9/2020، في مطار اربيل الدولي وزير الدفاع الايطالي لورينتز غوريني والوفد المرافق له.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الدفاع الايطالي يوم الثلاثاء برئاسة اقليم كوردستان ورئاسة حكومة الاقليم.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... وزير البيشمركة يستقبل وزير الدفاع الايطالي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... وزير البيشمركة يستقبل وزير الدفاع الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).