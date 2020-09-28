بعد النزاع على ملكيتها.. منع اعمال إزالة مدينة العاب الناصرية

2020/09/28 | 23:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار حازم الكناني ، اليوم الاثنين ، الشرطة بمنع اعمال ازالة مدينة العاب الناصرية لحين حسم الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن .وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للكناني تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” بناء على ماجاء بقرار منفذ عدل الناصرية المتضمن ايقاف الاجراءات التنفذية […]

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