2020/09/28 | 23:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سوء التفسير بالفارسية.. رئيس تحرير صحيفة إيرانية يعتذر للسيستاني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/28 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سوء التفسير بالفارسية.. رئيس تحرير صحيفة إيرانية يعتذر للسيستاني) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سوء التفسير بالفارسية.. رئيس تحرير صحيفة إيرانية يعتذر للسيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).