القضاء الأمريكي ينتصر لـ “تيك توك” ويوقف قرار الحظر الصادر من ترامب

2020/09/28 | 23:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وافق قاض فيدرالي جزئياً على طلب تيك توك بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إدارة ترامب، لمنع الحكومة الأمريكية من حظر تحميل التطبيق قبل ساعات قليلة من بدء تفعيل القرار في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي.

ويعد القرار انتصاراً لتيك توك بعد أن تحدت الشركة الصينية قيود وزارة التجارة التي اعتبرتها “غير دستورية ومخالفة للإجراءات القانونية”.

ورغم أن رأي القاضي كارل نيكولز الذي شرح الأمر صدر مختوماً، إلّا أنه أشار في وقت سابق في جلسة استماع طارئة صباح الأحد أن حظر إدارة ترامب كما هو منظم قد يعتبر “حرماناً كبيراً إلى حد ما” من حقوق الإجراءات القانونية للشركة.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم حظر تحميل تيك توك في 20 سبتمبر/ أيلول، وستدخل المزيد من القيود حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني – ما سيجعل من غير القانوني لشركات الإنترنت الأساسية أن تحمل حركة تيك توك على الإنترنت.



وتساعد مثل هذه الشركات في توجيه حركة المرور من خوادم الويب إلى مزودي الإنترنت المنزليين.

وقالت تيك توك في بيان إنها “مسرورة” بالحكم، مضيفة: “سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا”.

من جهتها، قالت وزارة التجارة في وقت متأخر إنها ستلتزم بالأمر القضائي، إلّا أنها أضافت أن أمرها كان “يتوافق تماماً مع القانون ويعزز المصالح المشروعة للأمن القومي”.

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