الحشد الشعبي يصد هجوما لفلول داعش الارهابي بمحافظة صلاح الدين

2020/09/28 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تصدت قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، ، لتعرض لفلول داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد ان : قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لتعرض عنيف شنه فلول داعش الإرهابي في منطقة تل الذهب.وأضاف، أن عملية التصدي ماتزال مستمرة، حيث يسطر ابطال الحشد الشعبي أروع البطولات في التصدي لشراذم داعش الإرهابي./انتهى3

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