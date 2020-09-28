شريعتمداري يعتذر للسيد السيستاني

2020/09/28 | 23:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الايرانية مقالا اليوم الاثنين اعتذر فيه عما قاله حول لقاء المرجع الديني سماحة آية الله السيد علي السيستاني...

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