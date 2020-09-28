2020/09/28 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي "الماركسية ماتت!".



"الماركسية شبعت موتاً!".



"الماركسية وُلِدَت ميتة!".



"الماركسية نظرية (أو فكر) منافية للواقع!".



وهذا كله بعضٌ، أو نَزْرٌ، ممَّا قالوه، ويقولونه، في حروبهم الفكرية (التي لم تنتهِ، ولن تنتهي) ضدَّ "الماركسية"، أيْ ضدَّ "الجوهري" و"الأساسي" و"الصَّلْب" من أفكار كارل ماركس (في المقام الأوَّل).



ومع ذلك، ما زال هؤلاء الخصوم والأعداء لفكر ماركس في "حوارٍ" معه؛ وكأنَّهم ما زالوا مؤمن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعاً عن -ماركسية- ماركس! - جواد البشيتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفاعاً عن -ماركسية- ماركس! - جواد البشيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).