الرد السريع يطلق حملة لرفع التجاوزات على الأسواق المحلية بالمجر الكبير

2020/09/28 | 23:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ ميسان

نفذت فرقة الرد السريع في ميسان حملة أمنية لازلة التجاوزات عن الأسواق المحلية في قضاء المجر الكبير .

وقال امر فوج الثالث في اللواء الأول التابع للفرقة” المقدم حسين هادي” في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بان قوة الفوج قامت بإسناد إدارة القضاء لرفع التجاوزات ، مشيرا ، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وبين ” هادي” بانهم يعملون لفرض القانون بشقين، الأول بمكافحة الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون والاخرى لتوفير الخدمات، مؤكداً، بان عمليات فرض القانون في المحافظة مستمرة .

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