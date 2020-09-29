ليفربول يحقق فوزا كبير على نظيره ارسنال

2020/09/29 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / حقق نادي ليفربول الانكليزي فوزا كبيرا على نظيره نادي ارسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الانكليزي.وسجل اهداف ليفربول كل من ماني في الدقيقة 24 روبرتسون في الدقيقة 34 وجوتا في الدقيقة 88بينما سجل هدف ارسنال اللاعب لاكازيت في الدقيقة 25 من المباراة./انتهى3

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