بقيمة 55 مليون دولار.. الخارجية الأميركية توافق على بيع صواريخ تكتيكية لليابان

2020/09/29 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، الإثنين، موافقتها على بيع صواريخ تكتيكية لليابان بقيمة حوالي 55 مليون دولار

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