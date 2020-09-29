السعودية تقول إنها ضبطت خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني

2020/09/29 | 00:08 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض (رويترز) - قال متحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية يوم الاثنين إن المملكة فككت هذا الشهر خلية إرهابية دربها الحرس الثوري الإيراني وألقت ”القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين“.وأضاف المتحدث في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية ”ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة“.وأوضح المتحدث أن السلطات صادرت أسلحة ومتفجرات في منزل ومزرعة.تغطية صحفية نيرة عبد الله في القاهرة ومروة رشاد في الرياض- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز

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