تصريح جديد من منظمة الصحة حول وفيات كورونا التي تجاوزت المليون عالمياً

2020/09/29 | 00:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا على مستوى العالم ربما يكون أقل من الإجمالي الفعلي، مما يشير إلى أنه قد يكون بالفعل أكثر من مليون وفاة.



وأضاف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في إفادة صحفية بجنيف نقلتها رويترز، وزتابعها "ناس"، (28 أيلول 2020)، أن "الأرقام المُبلغ عنها حاليا ربما تمثل تقديرا أقل من الأفراد الذين إما أصيبوا بكوفيد-19 أو توفوا بسببه".

ومضى يقول "عندما تحسب أي شيء، لا يمكنك أن تحسبه بشكل مثالي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الأرقام الحالية من المحتمل أن تكون أقل من الإجمالي الفعلي لكوفيد".

واعتبر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، الجمعة الماضية، أن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى مليوني شخص في العالم قبل استخدام اللقاح على نطاق واسع، "ليس مستحيلا".

وأوضح رايان في تصريحات تابعها "ناس" (25 ايلول 2020)، أن عدد الوفيات قد يتجاوز مليونين في حال غياب عمل منسق لاحتواء الجائحة.

وأضاف في حديثه للصحفيين: "الرقم الذي تتحدثون عنه، وهو مليوني وفاة، ليس ممكنا فقط، ولكنه رقم مرجح جدا للأسف".

وجاءت تصريحات رايان تزامنا مع اقتراب عدد الوفيات بالفيروس في العالم من حاجز المليون.

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