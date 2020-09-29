شرطة البصرة : الاطاحة بأخطر تاجر للمخدرات

2020/09/29 | 00:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

ذكرت قيادة شرطة البصرة اليوم الثلاثاء ، الاطاحة باخطر تجار المخدرات في قضاء الدير”.

واوضحت شرطة البصرة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انه بعد ورود معلومات استخباريه عن مكان تواجده على الفور تم تشكيل فريق عمل من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الدير للتحري وجمع المعلومات و بعد وضع خطة محكمه وبعملية استباقية تمت مداهمته والقاء القبض عليه.

واشارت ” انه ضبط بحوزة المتهم كمية من المواد المخدرة تقدر ب (١) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة .وأضافت” تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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