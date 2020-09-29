العراق: مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة إثر سقوط صاروخ قرب مطار بغداد

2020/09/29 | 00:20 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة أشخاص الإثنين من أسرة عراقية واحدة إثر سقوط صاروخ على منزلهم قرب مطار بغداد، حسب ما أعلنه الجيش العراقي، الذي اتهم "عصابات الجريمة والمجاميع الخارجة عن القانون" بأنها كانت وراء هذا الهجوم.



ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين تستهدف جماعات غير معروفة هذه المنطقة لطرد ما تصفه بـ"المحتل الأمريكي".

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