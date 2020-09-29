ليفربول يحقق فوزا كبير على ارسنال

2020/09/29 | 00:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حقق نادي ليفربول الانكليزي فوزا كبيرا على نظيره نادي ارسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الانكليزي.

وسجل اهداف ليفربول كل من ماني في الدقيقة 24 روبرتسون في الدقيقة 34 وجوتا في الدقيقة 88بينما سجل هدف ارسنال اللاعب لاكازيت في الدقيقة 25 من المباراة.

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