صور.. وزيرة الصحة المصرية تتلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا

2020/09/29 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، إن وزيرتها هالة زايد شاركت في "المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية الخاصة بلقاح فيروس كورونا الذي تصنعه الصين"، ودعت الوزيرة بحسب بيان المواطنين إلى "المشاركة في التجارب دعما للإنسانية".

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