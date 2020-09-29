مباحثات بالغردقة لتوحيد الجيش الليبي

2020/09/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة ‭ ‬بدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬بمدينة‭ ‬الغردقة‭ ‬المنصرية‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬عسكريين‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬الوطنى‭ ‬الليبي‭ ‬واخرين‭ ‬تابعين‭ ‬لحكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬لمناقشة‭ ‬تاسيس‭ ‬لجنتنين‭ ‬عسكريتين‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬الليبي‭ ‬لتشكيل‭ ‬قوة‭ ‬موحدة‭ ‬لتامين‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬فى‭ ‬سرت‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬انشاء‭ ‬لجنة‭ ‬عسكرية‭ ‬موحدة‭ ‬لبحث‭ ‬اعلان‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬موحدة‭ ‬،وكذلك‭ ‬وضع‭ ‬خطط‭ ‬لانفصال‭ ‬المرتزقة‭ ‬والميلشيات‭ ‬المسلحة‭ […]

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