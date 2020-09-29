ظريف يشيد بالسيستاني بعد هجوم من صحيفة إيرانية

2020/09/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬جواد‭ ‬ظريف‭ ‬الإثنين‭ ‬بالمرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬طالته‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬إيرانية‭ ‬محافظة‭ ‬لمطالبته‭ ‬بإشراف‭ ‬أممي‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين‭.‬ وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬كيهان‮»‬‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬دعوة‭ ‬المرجع‭ ‬الأعلى‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للإشراف‭ […]

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