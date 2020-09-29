اجتماع طارئ لمجلس الأمن وعشرات القتلى في معارك ناغورني قره باغ وتركيا تحذر أرمينيا

2020/09/29 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم‭ ‬المتحدة‭ -‬يريفان‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعقد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬مغلقا‭ ‬يناقش‭ ‬فيه‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬ناغورني‭ ‬قره‭ ‬باغ‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬معارك‭ ‬دامية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افادت‭ ‬مصادر‭ ‬دبلوماسية‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭.‬واوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬المانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وتحظى‭ ‬بتأييد‭ ‬دول‭ ‬أوروبية‭ ‬اخرى‭ ‬هي‭ ‬إستونيا‭ ‬وبلجيكا‭ […]

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