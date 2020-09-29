أزمة كورونا.. ترامب يعلن توزيع ملايين الفحوص ويتوقع زيادة الحالات

2020/09/29 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، الإثنين، أن إدارته ستوزع حوالي 150 مليون فحص سريع لفيروس كورونا المستجد، وتوقع حدوث زيادة في عدد الحالات الإيجابية، خلال الفترة المقبلة

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