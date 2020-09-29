الشيخ جمال الضاري حول مجزرة الرضوانية: على حكومة الكاظمي إنصاف عوائل الضحايا وحفظ هيبة الدولة

2020/09/29 | 01:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: ‫ما يحدث من فوضى مستمرة بإطلاق صواريخ ⁧‫الكاتيوشا‬⁩، يؤكد ضعف الإجراءات المتخذة لملاحقة حملة ⁧‫السلاح المنفلت‬⁩ في ⁧‫بغداد‬⁩، وعلى حكومة ⁦‪السيد مصطفى الكاظمي اتخاذ اجراءات حقيقة وليست شكلية لضبط الأمن وحفظ هيبة الدولة، وإنصاف عوائل الضحايا الذين سقطوا بالقصف الصاروخي على الرضوانية

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