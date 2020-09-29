2020/09/29 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يطلب توقيف الجهات الأمنية المتقاعسة عن منع الخروقات بغداد,- عبدالحسين غزال قتل ثلاثة أطفال وامرأتان ينتمون الى عائلة عراقية واحدة الاثنين بسقوط صاروخ على منزلهم المجاور لمطار بغداد حيث ينتشر جنود أميركيون، وفق ما افاد الجيش العراقي.
ولم تتبن اي جهة مسؤولية الهجوم في حين تعلن مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن إطلاق هذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمسة مدنيين بقصف صاروخي قرب مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولم تتبن اي جهة مسؤولية الهجوم في حين تعلن مجموعات غير معروفة مسؤوليتها عن إطلاق هذه […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل خمسة مدنيين بقصف صاروخي قرب مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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