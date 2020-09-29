مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مدنيين‭ ‬بقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬

2020/09/29 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي‭ ‬يطلب‭ ‬توقيف‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتقاعسة‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬الخروقات بغداد‭,‬‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أطفال‭ ‬وامرأتان‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬عائلة‭ ‬عراقية‭ ‬واحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬بسقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬منزلهم‭ ‬المجاور‭ ‬لمطار‭ ‬بغداد‭ ‬حيث‭ ‬ينتشر‭ ‬جنود‭ ‬أميركيون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭.‬ولم‭ ‬تتبن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعلن‭ ‬مجموعات‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ […]

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