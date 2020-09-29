الأرض الحرام.. والدم العراقي الحلال

2020/09/29 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بدا الصاروخ الذي اطلقته على منزل عراقي قرب المطار مليشيات تصر على اعلان الحرب والسلام بقرار منها بعيدا عن العراق وحكومته، رسالة عقب انتهاء زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران في انّ المهمة مستمرة ، ولن تتدخل طهران لوقفها.الضربة كانت مأساوية في قتل خمسة عراقيين آمنين في منزلهم بينهم نساء واطفال.[…]

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